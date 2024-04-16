Мир 16 апреля 2024, 11:22 Эксперт МИД Гришанов: реакция ЕС на конфликт в секторе Газа заставила Глобальный Юг говорить о двойных стандартах

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Принципиально разная реакция стран Евросоюза на конфликт в секторе Газа заставила государства Африки, Латинской Америки и Азии говорить о двойных стандартах. Об этом сообщил сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов в эфире радиостанции Sputnik.

«Страны ЕС ориентируются на позицию Вашингтона, а Вашингтон не может пойти против Израиля, потому что американский политический класс в большой степени зависит от позиции произраильского лобби», — сказал эксперт.

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Гришанов также отметил, что Евросоюз своей странной реакцией сам загнал себя в ловушку. У ЕС и западных стран отсутствует стратегическое мышление, это начало проявляться и на украинском направлении, добавил он.