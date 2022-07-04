Эксперт Межевич рассказал, как прекращение транзита в Калининград скажется на Прибалтике

Литва ограничила транзит в Калининград. Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич рассказал, как такое решение скажется на России и на странах Прибалтики. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Эксперт подчеркнул, что Прибалтика уже сделала все возможное, чтобы испортить отношения с Россией.

«Все, что можно было испортить в наших отношениях, Прибалтика уже испортила. Двигаться дальше некуда. Лет через 20 или раньше мы увидим концовку прибалтийской государственности», — заметил специалист.

При этом Межевич заявил, что на России ограничение транзита не скажется. По его словам, сейчас многие бизнесмены не хотят вести дела с Прибалтикой, так как это несет за собой существенные риски.