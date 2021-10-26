Эксперт Марков назвал призывы Германии показать России угрозу ядерной войны неадекватностью

Директор Института политических исследований Сергей Марков отреагировал на слова министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая сказала, что НАТО должен показать России готовность применить оружие при первой необходимости. По словам эксперта, такое заявление выглядит не просто недопустимым, а даже неадекватным. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Политолог добавил, что западные чиновники часто демонстрируют подобное отношение не только к России, но и к другим странам. В числе таковых он назвал Афганистан, Ливию, Украину. Также многие из западных элит, по мнению Маркова, негативно высказываются о газовом конфликте, который сложился в Европе, написал сайт «Дни.ру».

«Мы видим, что представители западной политической элиты зачастую проявляют неадекватность: в отношении Афганистана, Ливии, Украины, в отношении газового кризиса. Почему мы должны ожидать от них адекватности в отношении оборонных вопросов? Нет, это неадекватность», — заявил Марков.

Он отметил, что Запад ведет против России гибридную войну. По словам эксперта, Западу все сходит с рук, в том числе госпереворот на Украине, который они всячески поддерживали.