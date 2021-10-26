Эксперт Марков назвал призывы Германии показать России угрозу ядерной войны неадекватностью
Политолог Марков заявил, что заявления западных элит порой бывают неадекватными
Директор Института политических исследований Сергей Марков отреагировал на слова министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая сказала, что НАТО должен показать России готовность применить оружие при первой необходимости. По словам эксперта, такое заявление выглядит не просто недопустимым, а даже неадекватным. Об этом сообщила Общественная служба новостей.
Политолог добавил, что западные чиновники часто демонстрируют подобное отношение не только к России, но и к другим странам. В числе таковых он назвал Афганистан, Ливию, Украину. Также многие из западных элит, по мнению Маркова, негативно высказываются о газовом конфликте, который сложился в Европе, написал сайт «Дни.ру».
«Мы видим, что представители западной политической элиты зачастую проявляют неадекватность: в отношении Афганистана, Ливии, Украины, в отношении газового кризиса. Почему мы должны ожидать от них адекватности в отношении оборонных вопросов? Нет, это неадекватность», — заявил Марков.
Он отметил, что Запад ведет против России гибридную войну. По словам эксперта, Западу все сходит с рук, в том числе госпереворот на Украине, который они всячески поддерживали.