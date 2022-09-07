Эксперт Маркелов рассказал, планирует ли Индия поддержать западные санкции против России | 360°

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Эксперт Маркелов рассказал, планирует ли Индия поддержать западные санкции против России

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Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Индия планирует обсудить со страной создание лимита цен на российскую нефть. Генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов рассказал, планирует ли Индия присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом сообщила «Политика сегодня».

По словам специалиста, страна вполне начала бы вести диалог с Западом. Однако скорее всего Индия не будет присоединяться к санкциям против России. Маркелов заявил, что власти Нью-Дели понимают все риски связи с США.

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«Она открыта — это значит, что Индия готова „поболтать“ на уровне каких-то приездов, отъездов. Сама Индия, конечно, никуда не полетит, наверняка полетят какие-то засланцы из США», — заявил эксперт.

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