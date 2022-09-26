Эксперт Литовкин заявил, что США распускают слух о применении ядерного оружия Россией | 360°

Мир 26 сентября 2022, 21:55 Поделиться Telegram

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Viber Эксперт Литовкин заявил, что США распускают слух о применении ядерного оружия Россией

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США пытаются очернить образ России информацией о том, что страна якобы будет применять ядерное оружие против Украины. Таким мнением поделился военный эксперт Виктор Литовкин, сообщил «Абзац».

Эксперт подчеркнул, что, согласно документам, Россия может использовать ядерное оружие лишь в качестве защиты. В то же время законы США не предусматривают таких условий.

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«На самом деле, у нас, в отличие от США, нет законодательного положения о превентивном ядерном ударе. У них это есть. Более того, у них в обзоре ядерной политики есть положение о том, что они могут применить ядерное оружие тогда, когда это входит в их интересы», — пояснил Литовкин.

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