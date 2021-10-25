Эксперт Леонков назвал попытки США ограничить экспорт российского оружия нелепыми

Военный эксперт, директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал решение Конгресса США о вводе нового пакета санкций, направленного на ограничение экспорта российского оружия. По его словам, попытки Вашингтона втянуть Москву в новый конфликт выглядят нелепо. Об этом написал сайт «ПолитЭксперт».

«Российские разработки по всем характеристикам опережают американское вооружение. Когда страны покупают аналоги из США, ознакамливаются с их характеристиками, оказывается, что наше оружие гораздо приоритетнее. Например, американцы уже давно стремятся взять под контроль рынок вооружения в Индии. Несмотря на все их титанические усилия и действия разведок по дискредитации Москвы и других поставщиков, им удалось на этом рынке очень мало. Дело в том, что индусы доверяют, но проверят. И проверки показывают, что отечественное вооружение лучшее. Поэтому 70% рынка Индии — российские», — сообщил эксперт.

Он добавил, что во всех конфликтах, где участвовали американские силы, четко была видна политическая окраска. Предложение Конгресса, на его взгляд, не представляет для Кремля никакой опасности, поскольку практика уже имеющихся ранее санкций доказывает, что Москва научилась жить под этими ограничениями.

Россия занимает вторую строчку среди мировых экспортеров вооружения после США. Авторы нового пакета санкций пришли к выводу, что ограничительные меры, которые вводились против России ранее, не до конца выполняют свою функцию, поэтому Белому дому необходимо предпринять новые усилия для ослабления Москвы в оборонной сфере.