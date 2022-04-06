Эксперт Квашнин заявил, что Венгрия и Словакия зависят от российского газа

Венгрия и Словакия зависят от российского газа, поэтому продолжат сотрудничать со страной. Таким мнением поделился Руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин. Об этом сообщила Pravda.Ru.

«Словакия уже заявила о том, что готова менять свою национальную валюту, то есть евро на рубли и в рублях уже оплачивать поставки российского газа, потому что она очень сильно зависит от газового импорта из России», — подчеркнул специалист.

Он отметил, что Венгрия и Словакия будут выступать против санкций газового сектора РФ. По его словам, заменить российский газ какой-то альтернативой не удастся в короткие сроки.