Эксперт Кортунов рассказал о важности российско-индийских отношений

Визит Владимира Путина в Нью-Дели демонстрирует высокую важность российско-индийских отношений для обеих стран. Об этом «Известиям» рассказал глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Он отметил, что Владимир Путин не проводил выездные встречи за границей с февраля 2020 года. Это говорит о том, что партнерство с Индией российские власти оценивают как крайне важное.

«Безусловно, отношения между Москвой и Нью-Дели — это уникальные отношения, которые не имеют аналогов в российской внешней политике и, возможно, во внешней политике Индии тоже. Это партнерство, которое проверено последними семью десятилетиями. Сами обстоятельства и решение о визите уже говорят о его значении: с февраля 2020 года Владимир Путин никуда не ездил — он сделал лишь исключение для встречи с [президентом США] Джо Байденом в Женеве в июне этого года. Это второй раз за это время, когда он выезжает за границу. Это говорит о том, что визиту придается исключительное значение», — пояснил эксперт.