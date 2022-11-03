Эксперт Коровин заявил, что Запад займет позицию наблюдателя в конфликте на Балканах | 360°

Мир 03 ноября 2022, 21:39 Эксперт Коровин заявил, что Запад займет позицию наблюдателя в конфликте на Балканах

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Военные Сербии накануне сбили неизвестный беспилотник в воздушном пространстве страны. По предварительным данным, он принадлежит Косово. Директор Международного некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз» Валерий Коровин рассказал, какую роль Запад исполнит в данном конфликте. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Эксперт пояснил, что данный конфликт был спланировал западными спецслужбами. По его словам, сейчас представители данных стран настроены на разжигание ситуации в Косово, Приднестровье, Закавказье.

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Коровин пояснил, что на представители НАТО планируют занять выжидательную позицию. Однако они окажут поддержку «нужной» стороне, поставляя вооружение.

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