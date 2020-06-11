Эксперт: коронавирус вскрыл и усугубил проблемы США
Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, считает, что ухудшение прогноза Федеральной резервной системы (ФРС) США по ВВП подтверждает, что ситуация в Америке катастрофичная как в экономике, так и в политике. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».
По словам Блохина, ситуацию в США нельзя назвать иначе, чем «катастрофичной», написал сайт «Политика сегодня». Он заявил, что пандемия коронавирусной инфекции вскрыла все накопившиеся проблемы и усугубила их.
«Коронавирус вскрыл уже имевшиеся в экономике США проблемы и усугубил их, так что Штаты проходят сейчас один из самых сложных периодов в своей истории. Экономика при этом неизбежно отразилась на политике. Президент Дональд Трамп пришел к власти на обещаниях экономического чуда и процветания для страны, а сейчас COVID-19 обесценил все его четырехлетние достижения», — пояснил эксперт.