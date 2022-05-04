Эксперт Кондратьев пояснил, почему Финляндия отказалась строить АЭС с Россией

Финляндия решила прекратить строительство атомной электростанции «Ханхикиви-1» совместно с «Росатомом». Заместитель руководителя экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев пояснил, с чем связано подобное решение. Об этом сообщило РИА «Новости».

Представители компании Fennovoima заявили, что приняли решение отказаться от контракта из-за значительных задержек по проекту, а также рисков из-за ситуации на Украине. Однако специалист пояснил, что власти страны на протяжении последних лет сталкивались с давлением в связи с сотрудничеством с Россией. До последнего момента страна так и не смогла получить лицензию на строительство. Однако по мнению эксперта, существует и другая причина, передало utro.ru.

«Правительство страны готовится к скорому вступлению в НАТО, замораживает экономическое сотрудничество с Россией, вводя санкции против российских компаний и граждан. В этих условиях сохранить проект было бы крайне сложно», — объяснил он.