Эксперт Колташов заявил, что санкции Запада сильнее бьют по Европе | 360°

Мир 07 ноября 2022, 23:52 Эксперт Колташов заявил, что санкции Запада сильнее бьют по Европе

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Несмотря на санкции Запада, российские супермаркеты не испытывают дефицита продуктов. На замену иностранным производителям пришли местные поставщики. Российский экономист Василий Колташов подчеркнул, что санкции оказывают более сильное давление на Европу. Об этом сообщило Nation News.

Сильнее всего инфляция заметна в тех странах, которые поддерживают политику Запада. Среди них — страны Прибалтики, Польша, Румыния.

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«Страны, которые полностью находятся под контролем США, оказались в худшем положении, чем страны, у которых есть хоть какая-то автономия»», — пояснил специалист.

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Такая тенденция удивляет и самих жителей других стран. Накануне знаменитый западный блогер посетил магазины Москвы и показал пользователям Сети обилие продуктов, а также низкие цены на них.

«Санкции больше всего бьют по жителям Европы, и многие люди это замечают», — написал один из подписчиков блогера.

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