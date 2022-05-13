Эксперт Колташев оценил слова Медведева об угрозе западных санкций всему миру
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов оценил слова заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который заявил, что из-за введенных в отношении России санкций миру может угрожать продовольственный кризис. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
«На Западе новые обстоятельства уже панически называют глобальной инфляцией, кризисом, рецессией, угрозой голода. Об этом говорит и Дмитрий Медведев. Этот риск возник на Западе в силу того, что там слишком долго создавали огромный денежный навес, поддерживали рост денежной массы, почти нулевые ставки ЦБ», — сказал эксперт.
Он также отметил, что Россия, несмотря на санкции, начала адаптироваться к новым условиям. Сейчас наша страна получает возможность замещать продукцию, которая ранее закупалась на Западе.
Колташев подчеркнул, что западные санкции провалились, особенно по направлению газа и нефти, поскольку Европа продолжает покупать у России энергоресурсы.