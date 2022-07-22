Эксперт Кедми посоветовал Великобритании не ухудшать отношения с Москвой

В последнее время отношения России и Великобритании значительно ухудшаются, на что обратил внимание бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Он посоветовал Лондону не переходить черту во взаимодействии с Москвой. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

Эксперт пояснил, что королевство ведет антироссийскую политику. При этом такое поведение длится на протяжении нескольких столетий. Несмотря на агрессию со стороны Великобритании, ее возможности сильно ограничены, передало utro.ru.

«Сегодня они уже многое не в состоянии совершить. А то, что они уже делают, уже не может перейти границы терпения Российской Федерации», — пояснил специалист.