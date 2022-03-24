Эксперт Каргин заявил о схожести интересов России и Израиля

Россия и Израиль имеют схожие интересы в отношении Ирана. Таким мнением поделился публицист, специалист по вопросам Ближнего Востока Александр Каргин. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалист подчеркнул, что обе страны не хотят снятия санкций с Ирана. Кроме того, по его словам, в ситуации на Украине Израиль «где-то косвенно поддерживает» действия Кремля.

«Израиль полностью на стороне России в этой части, потому что ему крайне не хочется, чтобы Иран получал выгодные условия ядерной сделки и выходил из-под санкций», — заметил Каргин.