Эксперт Каргин заявил, что израильский газ не сможет стать альтернативой российскому

Газ из Израиля не сможет стать альтернативой российскому, так как имеет недостаточный объем поставок. Таким мнением поделился публицист, специалист по вопросам Ближнего Востока Александр Каргин. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Израиль заявил о планах поставлять газ в Европу через Египет. Подобное соглашение подписали премьер-министр Нафтали Беннет и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По мнению специалиста, в данном вопросе Израиль ориентируется на собственные интересы.

«Так много газа в Европу отправить невозможно, поэтому глобально это на ситуацию в Европе не повлияет. Израильский газ в силу малости объемов не может стать альтернативой российскому», — пояснил специалист.