Эксперт Юшков рассказал, при каком условии Европа может спастись от холода зимой

Немецких запасов газа может хватить максимум на два месяца при условии полного прекращения поставок из России. При этом в отсутствие газа в стране не смогут продолжать работу все предприятия. Таким мнением поделился эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Об этом сообщило ИА Nation News.

«Для немцев ситуация пока что не критичная, потому что часть газа они все равно продолжают получать по „Северному потоку“. То есть прокачка газа там остановлена не полностью. Однако раньше по „Северному потоку“ проходило порядка 200 миллионов кубов газа в сутки, сейчас мощность снизилась до 67 миллионов кубов», — пояснил эксперт.

Специалист пояснил, что сейчас немцам угрожает перспектива ремонта «Северного потока». По его словам, стране необходимо принять решение о запуске газопровода «Северный поток — 2». Власти Германии не хотят этого делать лишь из политических соображений, однако «Северный поток — 2» уже готов к эксплуатации.