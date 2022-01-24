Эксперт Юшков рассказал, что произойдет, если Европа останется без российского газа

Власти Великобритании выразили опасение в том, что Россия может прекратить поставки газа из-за нового пакета санкций. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что произойдет, если Запад действительно окажется без поставок «Газпрома». Об этом сообщили Nation News.

«Формально Британия не получает физические молекулы российского газа, но „Газпром“ поставляет туда довольно много газа. Дело в том, что российская компания обменивается с норвежскими компаниями», — пояснил эксперт.

Специалист подчеркнул, что если Россия все же прекратит поставки в Британию, последствия для принимающей стороны будут очень серьезными. Значительно возрастут как цены на газ для жителей страны, так и биржевые цены.