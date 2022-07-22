Эксперт Юшков объяснил причину роста поставок СПГ в Европу

США вдвое увеличили поставки сжиженного газа в Европу. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, с чем связано такое решение. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам эксперта, сделано это не с целью помочь партнерам. В данном вопросе Соединенные Штаты рассчитывают на собственную выгоду, так как цены на газ значительно выросли.

«Теперь европейцы платят много, там торжественные заголовки были, что американский СПГ обогнал объемы месячных поставок российский газ — „ура“, но явно, что с точки зрения экономики европейцы этому не рады — цены огромные, летом 1800 долларов за тысячу кубов <…>», — пояснил специалист.