Мир 12 мая 2023, 13:33 Эксперт Юшков объяснил, что ЕС не противодействует усилению энергетических санкций из-за их бессмысленности

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Страны Евросоюза обсуждали новые санкции, которые запретят судам, неофициально перевозящим российскую нефть, заходить в европейские порты. Это предложение не вызвало ни одного возражения, но лишь по причине своей бессмысленности. Таким мнением с радиостанцией Sputnik поделился эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он заявил, что новые санкции, по сути, никак не отразятся на реальной ситуации. Во-первых, страны и так соблюдают эмбарго и не везут себе российскую нефть по морю.

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«Конечно, они намекают, прежде всего, на Грецию, поскольку греческие структуры участвуют в перевалке. Но, как мы понимаем, перевалка в акватории страны в 11-м пакете санкций не запрещена. Поэтому никто не противодействует. Видимо, страны посмотрели, как сформулированы новые запреты, поняли, что это не ударит по их бизнесу, поэтому и не возражают», — отметил эксперт.

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