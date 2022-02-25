Эксперт Юшков назвал «нефтяные» санкции против России незначительными

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что санкции, которые Евросоюз может применить к нефтяной отрасли России, являются незначительными. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией Sputnik.

Он считает, что с санкциями Евросоюз опоздал, поскольку в России есть все новейшее оборудование.

«Как раз недавно завершилась волна модернизаций российских нефтеперерабатывающих заводов. Они находятся на высоком уровне, выпускают топливо класса Евро-5. Для текущей работы им будет достаточно и российского оборудования», — отметил эксперт.

Юшков добавил, что основной угрозой для российской нефтяной отрасли был запрет на покупку российских углеводородов. Поскольку его не ввели, ограничения будут незначительными, заключил он.