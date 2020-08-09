Эксперт: явка на нынешних президентских выборах в Белоруссии может достигнуть 90%

Доля участвовавших в голосовании белорусов будет очень высокой. Об этом заявил декан факультета философии и социальных наук БГУ, кандидат исторических наук Вадим Гигин.

«Опросы, проведенные Молодежной лабораторией Белорусского комитета молодежных организаций, говорят о том, что 90% опрошенных считают выборы самым важным событием этого года и собираются принять участие в голосовании. Думаю, явка будет высокой — 90 и более процентов», — отметил ученый. Его слова приводит «Минск-новости».

Он также объяснил высокую досрочную явку летним периодом, когда у людей начались отпуска и многие проводят время на дачах за городом.

По словам Гигина, для этих выборов характерна жесткая конкуренция между кандидатами, штабами или группами, которые стоят за некоторыми из них. К тому же оппозиция Александра Лукашенко попыталась максимально объединить протестный электорат.

Сегодня в Белоруссии проходят выборы главы государства. На 18:00 явка составила 79%. Телеканал «360» ведет онлайн-трансляцию основных событий.