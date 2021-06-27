Эксперт из США рассказал о провальном проекте польского танка-невидимки

Польша в течение двух лет пыталась спроектировать танк-невидимку PL-01. Боевую машину создавали на случай «вторжения России». Местные СМИ развернули для него целую рекламную кампанию, но в итоге проект заглох.

О польских разработках сообщил военный эксперт из США Питер Сичиу. Материал опубликовал портал 19FortyFive, сообщила Lenta.ru.

По данным Сичиу, разработчиком PL-01 выступала компания Obrum. Работы активно велись с 2013 по 2015 год. В качестве основы был взят шведский легкий танк CV90120-T. Прототип смахивал на американский M-1 Abrams, немецкий Leopard 2 и израильскую «Меркаву». Общие черты были даже с российской «Арматой», отметил эксперт.

Главными особенностями PL-01 должны были стать беспилотная башня, которой можно было бы управлять дистанционно, задний входной люк и отсек для перевозки военных.

Планировалось, что многослойная броня танка-невидимки будет модульной, способной выдержать попадание бронебойных снарядов, взрыв мины или самодельного взрывного устройства. А корпус машины должен был иметь радиопоглощающее покрытие. Технология незаметности, по замыслу разработчиков, должна была прятать танк от стандартных тепловых датчиков.

Оснастить танк собирались 120-миллиметровой пушкой, совместимой со всеми стандартными танковыми снарядами НАТО. Помимо этого, на танке мог быть установлен пулемет.

После 2015 года, по словам Сичиу, никаких новостей о проекте не было.