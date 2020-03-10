Эксперт из Кувейта сделал прогноз о сроках стабилизации нефтяного рынка

Время для проведения встречи участников ОПЕК+ на фоне исключительной ситуации с распространением коронавируса было выбрано неудачно, но шанс на достижение новых договоренностей Саудовской Аравии и России все еще есть.

Об этом РИА «Новости» сообщил эксперт по рынку нефти из Кувейта Камель аль-Харами. Беседа состоялась после обвала нефтяных котировок на 30% в результате срыва переговоров об изменении параметров сделки о сокращении добычи «черного золота». В результате, с 31 марта ни один из участников сделки не будет ее ограничивать. Причем, Саудовская Аравия намерена увеличить добычу нефти и снизить ее стоимость.

«Было необходимо дождаться, пока рынки стабилизируются, особенно с учетом того, что Китай объявил о снижении потребления», — отметил эксперт.

Он признал, что от падения котировок пострадали все экспортеры, но они находятся в разных ситуациях. Например, в отличие от России, Саудовская Аравия полностью зависит от добычи нефти. Эр-Рияд уже несет финансовые потери из-за отмены паломничества мусульман из-за коронавируса и отмены авиасообщения с некоторыми странами.

В то же время, эксперт считает, что из-за стагнации и слабости мировая экономика не сможет принять увеличение предложения нефти на рынке. Аль-Харами высказал предположение, что в ближайшее время цены на нефть будут установлены.

«Затем альянс с Россией будет восстановлен с целью регулирования рынков и цен», — заключил кувейтский эксперт.

На фоне колоссального снижения цен на нефть курс доллара достиг 75 рублей, а евро — 86 рублей.