Эксперт исключил скорый отказ других стран от российского газа

Политолог Артемий Атаманенко прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина продавать газ за границу в рублях. По его словам, российский рубль за счет этого может укрепиться по отношению к другим валютам. Также эксперт исключил скорый отказ стран от российского газа. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

«Но вместе с тем, действительно, повышается потенциальный риск отказа от российского газа. Однако на практике даже технический отказ от российского газа на краткосрочной перспективе — он не возможен. Потому что просто нет ресурсов. В текущей ситуации это не столько проблема, сколько большая сложность для европейских стран. Потому что сейчас им всем необходимы конкретные и понятные, надежные способы перевода своей валюты в рубль, и уже далее покупки на эти рубли газа», — сказал Атаманенко.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не будет принимать оплату за поставки природного газа в долларах и евро, а будет рассчитываться в рублях. Такая мера коснется лишь «недружественных стран».