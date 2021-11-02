Эксперт исключил поставки российского газа в Испанию

Испания не сможет закупать газ из России после того, как у нее закончатся запасы алжирского топлива. Об этом эксперт по энергетике Сергей Пикин заявил в интервью Inforeactor.

Пикин пояснил, что для этого нет технических возможностей: газопроводов, по которым Россия могла бы поставлять газ в Испанию, не существует.

«Во-первых, прямой поставки у „Газпрома“ в Испанию нет. Поэтому тут и нет таких вопросов про поставки», — сказал эксперт.

Алжир прекратил поставки газа в Испанию 31 октября на фоне конфликта с Марокко, пояснила «Экономика сегодня».