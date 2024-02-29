Мир 29 февраля 2024, 15:59 Эксперт Института Европы Межевич призвал пересмотреть российско-финские отношения

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Глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра сообщил, что местные власти не запрещали Украине применять переданное ей оружие против РФ. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал президент Ассоциации прибалтийских исследований и главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

По его словам, соответствующее заявление можно рассматривать как некий срез настроений политической элиты страны.

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Если Финляндия пойдет по данному пути, то усугубит связь с РФ, считает специалист. В связи с этим он призвал подумать о дальнейшем пересмотре российско-финских отношений.