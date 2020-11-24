Эксперт: Илон Маск станет самым богатым в мире после запуска ракеты на Марс

По его словам, если все пойдет по плану, Илон Маск по доходу обгонит главу Amazon Джеффа Безоса, который сейчас считается самым богатым.

«Если он высадит человека на Марс, то он точно станет богатейшим человеком на Земле. Потому что после этого капитализация компании будет расти на ожиданиях», — пояснил Пушкин.

Также он добавил, что основной заработок Маска обеспечивает компания Tesla. При этом популярность компании объясняется тем, что Маск — ее руководитель.