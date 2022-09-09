Эксперт Хрусталев рассказал, что означает провозглашение КНДР ядерной державой для США | 360°

Мир 09 сентября 2022, 16:53 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Эксперт Хрусталев рассказал, что означает провозглашение КНДР ядерной державой для США

Читать 360tv в

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) признала себя ядерной державой на законодательном уровне. Эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталев рассказал, что означает такое решение для США и всего мира. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Специалист пояснил, что власти КНДР понимают тот факт, что страна не сможет защитить себя от воздействия Запада дипломатическим путем. По этой причине страна вряд ли откажется от ядерного вооружения. При этом, по его словам, данный этап является лишь продолжением длительных процессов, которые происходили в Пхеньяне.

Реклама

«Без ядерного оружия судьба КНДР переходит в руки иностранных держав, для них это очевидно. Одностороннее ядерное разоружение воспринимается ими как разновидность безоговорочной капитуляции в одни ворота и обоснованно воспринимается», — пояснил Хрусталев.

Реклама

0 0 0 0 0 0