Эксперт Хрусталев рассказал, что означает провозглашение КНДР ядерной державой для США | 360°

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Эксперт Хрусталев рассказал, что означает провозглашение КНДР ядерной державой для США

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Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) признала себя ядерной державой на законодательном уровне. Эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталев рассказал, что означает такое решение для США и всего мира. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Специалист пояснил, что власти КНДР понимают тот факт, что страна не сможет защитить себя от воздействия Запада дипломатическим путем. По этой причине страна вряд ли откажется от ядерного вооружения. При этом, по его словам, данный этап является лишь продолжением длительных процессов, которые происходили в Пхеньяне.

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«Без ядерного оружия судьба КНДР переходит в руки иностранных держав, для них это очевидно. Одностороннее ядерное разоружение воспринимается ими как разновидность безоговорочной капитуляции в одни ворота и обоснованно воспринимается», — пояснил Хрусталев.

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Ядерное оружие

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