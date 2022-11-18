Мир 18 ноября 2022, 14:15 Эксперт Хатылев заявил о низкой эффективности систем ПВО США по сравнению с российскими

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Системы противовоздушной обороны США по сравнению с российскими аналогами имеют меньшую эффективность. Об этом в беседе с «Общественной службой новостей» заявил бывший начальник зенитно-ракетных войск России Сергей Хатылев.

Как рассказал военный эксперт, ЗРК С-300 и С-400 имеют более качественные характеристики.

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«С-300 эффективнее, бьет дальше и проверен уже во многих военных конфликтах», — добавил Хатылев.

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Американский С Patriot, по его словам, имеет немало неудачных историй. Например, во время войны в Персидском заливе он плохо справился с уничтожением ракет по типу «Скат», которые близки к «Точке-У».