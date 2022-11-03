Эксперт Хатунцев рассказал о перспективах прихода Нетаньяху к власти в Израиле | 360°

Мир 03 ноября 2022, 01:38 Эксперт Хатунцев рассказал о перспективах прихода Нетаньяху к власти в Израиле

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Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по результатам текущих выборов может вновь занять пост главы правительства. Свои голоса за его кандидатуру отдали более двух третей избирателей. Эксперт по ближневосточным конфликтам, историк-публицист Станислав Хатунцев рассказал, чем может обернуться такие изменения в правящей верхушке страны. Об этом сообщила «Политика сегодня».

По словам специалиста, возвращение Нетаньяху вряд ли сильно отразиться на ситуации в израильском правительстве. Эксперт подчеркнул, что на данный момент его кандидатура является наиболее вероятной из всех претендентов на победу. При этом Хатунцев заявил, что Израиль скорее всего не изменит своей позиции по отношению к России и продолжит действовать мягко.

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«Можно ожидать, что это обернется для России большими плюсами. Будут налаживаться экономические связи и внешнеполитическое сотрудничество», — заявил историк.

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