Мир 27 июня 2023, 18:11 Эксперт Губин объяснил реакцию Токио на закон РФ о победе над милитаристской Японией Эксперт Губин заявил, что власти Японии стараются скрыть исторические факты

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В России приняли новый закон, согласно которому 3 сентября стал Днем Победы над милитаристской Японией и днем окончания Второй мировой войны. Японские власти осудили такое нововведение. Доцент Дальневосточного федерального университета Андрей Губин объяснил, с чем связана такая реакция. Об этом сообщило радио Sputnik.

По словам специалиста, Япония стремится скрыть неудобные для себя исторические факты. Он подчеркнул, что факт победы над милитаризмом в стране сложно оспорить, так как существуют соотвествующие документы.

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«Отрицать эти факты невозможно, а то, что упоминание об этом японской стороне не нравится — это уже попытки если не переписать историю, а стыдливо умолчать о некоторых неприятных моментах», — объяснил эксперт.