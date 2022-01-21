Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страна не должна платить компенсацию, если регулятор заблокирует газопровод «Северный поток — 2». Его слова в разговоре с Lenta.ru прокомментировал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

По мнению эксперта, Хабеку не хватает опыта, поэтому он делает необдуманные заявления. В реальности его надежды не оправдаются.

«Если проект будет заблокирован под надуманными предлогами, то, очевидно, последуют судебные разбирательства. Некоторые уже ведутся параллельно с процессом сертификации. В результате может быть принято решение о необходимости компенсировать потери инвесторов проекта», — сказал Гривач.