Эксперт Гривач назвал «пропагандистским шаблоном» сообщение о планах РФ по прекращению поставок газа

Россия не планирует прекращать поставки газа на Запад, несмотря на сообщения зарубежных СМИ. Об этом «Политике сегодня» рассказал заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Информация о том, что Россия якобы может сократить поставки газа в случае новых санкций Евросоюза, появилась в издании The Times.

Гривач назвал эту статью «одним из пропагандистских шаблонов», которые Запад использует «со времен холодной войны».

«Примерно лет 15 назад этот штамп вытащили из закромов и с тех пор используют с разной степенью интенсивности. Хотя реальность такова, что „Газпром“ ни разу не прекращал поставки и не сокращал их по политическим мотивам. Выполнял свои обязательства по контрактам в полном объеме даже тогда, когда политика наших визави оставляла желать лучшего». — заявил эксперт.