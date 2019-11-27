Эксперт: Госдеп США заявляет о санкциях в погоне за ускользающим лидерством

Вашингтон заявил, что Москва якобы «нарушает стабильность» на территории Ливии, и добавил, что в стране действуют бойцы ЧВК «Вагнера». Однако государственность Ливии была нарушена военными США и НАТО, а «беспредел» в ней устраивают с 2011 года бойцы ЧВК Blackwater.

Об этом сообщил президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин в ответ на заявление представителя Госдепа США Дэвида Шенкера. Американский чиновник, разумеется, не предоставил никаких доказательств присутствия ЧВК «Вагнер» в Ливии.

По мнению Самонкина, голословные утверждения Вашингтона являются пересказом действий самих американцев в 2011 году. Он напомнил, что Соединенные Штаты поддерживали в то время ливийских радикалов, которые готовили свержение Муаммара Каддафи, отказавшегося делиться с Западом национальным богатствами.

Политолог подчеркнул, что установление американских демократических ценностей стало предлогом для уничтожения легитимного правительства во главе с Каддафи.

«Прошло уже восемь лет, но Ливия, как государство, не то, что не поправилась, но и ухудшила свой уровень экономического и социального развития», — констатировал он.

Юрий Самонкин назвал действующее ливийское Правительство национального согласия (ПНС) сплавом террористических группировок и различных бандформирований. Тем более, что находящееся в Триполи, и контролирующее северо-запад страны ПНС не обладает самостоятельностью. Структура признана лишь несколькими странами, а ее глава Файез Саррадж действует по указке США.

По наблюдению президента Евразийского института молодежных инициатив, США открыто вмешиваются в ливийский конфликт, оказывая ПНС поддержку. При этом Вашингтон не опасается Турции, которая снабжает боевиков вооружением и направляет своих инструкторов. Он беспокоится только о России.

«В данной ситуации то, что Штаты заявляют, что в Ливии сейчас находится Россия — это просто абсурд. Во-первых, нас туда никто никогда официально не приглашал, и мы не входили. Если мы присутствуем в Сирии, то с официального приглашения сирийского руководства», — подчеркнул политолог.

По его мнению, на Ближнем Востоке складывается новая геополитическая реальность, туда пришли новые игроки, которые действую по собственным правилам. США теряет свое влияние в Ливии, этот факт и вызвал бездоказательные обвинения в адрес России.

Эксперт напомнил, что «некачественные вбросы о том, что русские якобы присутствуют в Ливии или где-то еще, — по сути дела, стали на Западе модным мемом». Поэтому Вашингтон, бессильный с военной точки зрения, опустился до уровня слухов. Однако Самонкин подчеркнул, что эти информационные провокации обречены на провал, так как мировое сообщество помнит, что «ливийскую кашу» заварили американцы».