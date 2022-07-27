Эксперт Голов заявил, что возможное лишение россиян «шенгена» не повлияет на туротрасль

Россиянам могут перестать выдавать шенгенские визы. Однако подобное решение не скажется на туристической отрасли. Таким мнением поделился президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Это может войти в следующий пакет санкционных мер, поэтому я ничему не удивлюсь. Такой сценарий будет достаточно печальным, хотя в Финляндии заявили, что не будут ограничивать выдачу туристических виз россиянам», — отметил Голов.

Однако, по его словам, из-за летных ограничений россияне уже перестали путешествовать в Европу. По этой причине в случае отмены выдачи виз туристическая отрасль не понесет больших убытков.