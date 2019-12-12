США предлагают «крышу»: немецкий депутат — о «капитуляции» ФРГ перед Штатами Подробнее

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что санкции США в отношении газопровода «Северный поток — 2» затрагивают интересы Германии.

«Европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в США. Мы принципиально отвергаем нападки извне и экстерриториальные санкции», — заявил Маас.

Позднее глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле призвал Евросоюз принять ответные меры в отношении США в связи с санкциями против «Северного потока — 2». Он назвал американские санкции «ударом по Европе и тесному союзнику — Германии».

Станислав Митрахович отметил, что возмущение в ЕС не удивительно. По его словам, от ответа европейских стран Вашингтону зависит их энергетическая независимость.

«Если санкции США все же будут активизированы, это нанесет серьезный удар по отношениям Европы и США. По сути, такие меры дадут возможность американцам просто уничтожать бизнес ЕС за сотрудничество с „Газпромом“», — процитировал эксперта портал «Утро.ру».