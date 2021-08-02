Эксперт: Германия не станет выплачивать репарации Польше

Польша пытается добиться от Германии выплат за ущерб, причиненный во время Второй Мировой войны. В разговоре с Pravda.Ru заместитель директора по научной работе Института Европы РАН, экономист Владислав Белов рассказал, стоит ли Польше надеяться на получение денег.

По словам эксперта, спор между странами ведется уже давно. Если бы Германия планировала выплатить Польше компенсацию, она бы сделала это еще несколько лет назад.

«Германия не идет навстречу Польше. Польша отстаивает свою позицию, приводит в пример Грецию и прочие страны, у которых есть спорные моменты с Германией. На мой взгляд, шансы минимальные — но всё может быть, вдруг Германия какую-то совсем небольшую компенсацию, но внесет», — сказал Белов.