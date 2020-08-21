Эксперт: Германия не примет никаких действий против США

По его словам, Германия занимает официальную позицию, однако не может принять те меры, на которые способны США.

«Какие-то частичные меры возможны, но по эффективности того, что могут сделать американцы, они ничего сделать не могут. Тем более что Германии придется согласовывать все внешнеэкономические меры с Брюсселем. Если США введут конкретные меры в отношении компаний, которые взаимодействуют с Nord Stream AG, то будет то же, что с Ираном», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что, когда США ввели санкции против Ирана, все компании ушли, а Евросоюз ничего не сделал для защиты.