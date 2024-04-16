Мир 16 апреля 2024, 11:34 Эксперт ФРЦЭ Клименко: единой монолитной Америки по отношению к санкциям нет

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США намерены сорвать реализацию российского проекта по сжижению газа с помощью санкций. Однако внутри американских элит нет полного единства в этом отношении, сообщил председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, на сегодняшний день Америка не монолитна. Существуют внутренние конфликты между командой Байдена, командой Трампа, командой нефтяников, командой газовиков.

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Клименко также отметил, что для США сжиженный природный газ является серьезным инструментом давления. Сейчас страна «готовит почву» для долгосрочного устранения конкурентов.