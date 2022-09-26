Эксперт Фролов прокомментировал падение цены на нефть марки Brent | 360°

Мир 26 сентября 2022, 12:21 Поделиться Telegram

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Viber Эксперт Фролов прокомментировал падение цены на нефть марки Brent

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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал падение стоимости на нефть марки Brent до уровня ниже 84 долларов за баррель. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Эксперт считает, что падение цены связано с воздействием на мировой рынок сокращения спроса со стороны Китая.

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«Главное обстоятельство, на мой взгляд, которое сейчас влияет на мировые цены на нефть, — это локальный, ограниченный по времени избыток предложения, сформовавшийся из-за вступления в силу ограничительных мер в Китае. То есть Китай из-за антиковидных мероприятий сократил потребление энергоносителей. Это происходит не первый раз в течение этого года <…>», — сообщил Фролов.

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По его словам рост цен на нефть начнется тогда, когда КНР выйдет из коронавирусных ограничений.

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