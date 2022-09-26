Эксперт Фролов прокомментировал падение цены на нефть марки Brent | 360°

Все новости

Спецоперация

26 сентября 2022, 21:07

Один человек погиб при обстреле ВСУ Херсона

Подмосковье

26 сентября 2022, 21:04

Доровольцы Подольска отправились на защиту границ России

Реклама

Мир

26 сентября 2022, 20:56

Предварительные итоги по явке на референдумах подвели в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:43

Волонтеры расчистили берег Истринского водохранилища от мусора

Криминал

26 сентября 2022, 20:40

Три учителя погибли при стрельбе в школе Ижевска

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:34

Строительство детского сада в ЖК «Гусарская баллада» завершат до конца года

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:28

Химкинскому ракетостроительному предприятию исполнилось 85 лет

Эксклюзив

26 сентября 2022, 20:27

Ядерное оружие — последний аргумент

Спецоперация

26 сентября 2022, 20:22

«Нужно доносить правду». Депутат Худяков объяснил важность выхода фильма «Лучшие в аду»

Мир

26 сентября 2022, 12:21

Эксперт Фролов прокомментировал падение цены на нефть марки Brent

Читать 360tv в

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал падение стоимости на нефть марки Brent до уровня ниже 84 долларов за баррель. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Эксперт считает, что падение цены связано с воздействием на мировой рынок сокращения спроса со стороны Китая.

Реклама

«Главное обстоятельство, на мой взгляд, которое сейчас влияет на мировые цены на нефть, — это локальный, ограниченный по времени избыток предложения, сформовавшийся из-за вступления в силу ограничительных мер в Китае. То есть Китай из-за антиковидных мероприятий сократил потребление энергоносителей. Это происходит не первый раз в течение этого года <…>», — сообщил Фролов.

Реклама

По его словам рост цен на нефть начнется тогда, когда КНР выйдет из коронавирусных ограничений.

Цена на нефть

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама