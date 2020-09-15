Эксперт Forbes заявил, что система ПВО Грузии «пустит кровь» авиации РФ

Грузия пытается восстановить свою систему обороны. Военный эксперт назвал свидетельством этому договор, который Тбилиси заключил с израильской фирмой «Рафаэль». В нем идет речь о модернизации ПВО.

Статью, посвященную соглашению и связанными с ним планами грузинских властей, опубликовал Forbes.

Контракт с израильтянами, уверил автор статьи Дэвид Экс, заключен 11 сентября. Над какими именно системами будет работать «Рафаэль», пока неизвестно. Однако сделку в публикации охарактеризовали как часть очевидной тенденции.

Эксперт напомнил, что 12 лет назад российские войска разгромили армию Грузии во время конфликта в Южной Осетии. Системы ПВО, оставшиеся на вооружении страны, достались ей в наследство еще от Советского Союза. Их постепенно меняют на более современную израильскую технику.

При новом конфликте Москвы и Тбилиси не только российские войска лучше подготовятся к ведению воздушного боя при условии противодействия средств ПВО. Грузинские системы, подчеркнул Экс, тоже сумеют «пустить кровь» российской авиации.