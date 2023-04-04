04 апреля 2023, 17:09
Эксперт Фонда национальной энергобезопасности Митрахович прокомментировал возобновление страхования «Северного потока»
Возобновление страхования «Северного потока» немецкими компаниями вряд ли будет являться признаком будущего использования газопровода. Об этом сообщил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с «Абзацем».
По словам специалиста, трубопровод может быть запущен только при достижении России и западных стран какого-то политического компромисса, в таком случае может использоваться уцелевшая от подрыва ветка «Северного потока — 2».
Реклама
Митрахович отметил, что страхование возобновили на фоне распределения денежных средств между немецкими компаниями, кредитовавшими проект.
Газопровод Северный поток — 2
Реклама
Реклама