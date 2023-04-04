Мир 04 апреля 2023, 17:09 Эксперт Фонда национальной энергобезопасности Митрахович прокомментировал возобновление страхования «Северного потока»

Читать 360tv в

Возобновление страхования «Северного потока» немецкими компаниями вряд ли будет являться признаком будущего использования газопровода. Об этом сообщил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, трубопровод может быть запущен только при достижении России и западных стран какого-то политического компромисса, в таком случае может использоваться уцелевшая от подрыва ветка «Северного потока — 2».

Реклама

Митрахович отметил, что страхование возобновили на фоне распределения денежных средств между немецкими компаниями, кредитовавшими проект.