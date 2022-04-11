Эксперт Федоров объяснил, что помогло Ле Пен привлечь избирателей на выборах во Франции

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров рассказал, каким образом кандидату от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен удалось выбиться в лидеры и идти наравне с действующим президентом Эммануэлем Макроном. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

По словам эксперта, Ле Пен набрала много голосов за счет реформации политической позиции и идеологии.

«Марин Ле Пен сделала ребрендинг этой партии. Теперь она называется „Национальное объединение“. И от очень резких и на грани фола политических формулировок она отошла», — рассказал Федоров.

Соперник в президентской гонке Ле Пен, ультраправый публицист Эрик Земмур, в некотором смысле помог ей. В глазах избирателей он стал ассоциироваться с крайне правыми идеями, от которых Ле Пен в свое время отошла.

Также ей, на взгляд эксперта, удалось переключить свое внимание на вопросы покупательской способности, вопросы роста цен, трудности малообеспеченных семей.

«Вот эти все вещи она поставила во главу угла своей президентской кампании — и не прогадала. Вот в этом плане как кандидат, занимающийся <…>, вопросами уровня жизни, которые в наибольшей степени волнуют французов, она, несомненно, набрала очки перед первым туром голосования <…>», — заключил Федоров.