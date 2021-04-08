Эксперт допустил, что Зеленский может повторить ошибки Саакашвили

Политический обозреватель Владимир Корнилов прокомментировал сообщение о том, что Польша, Литва, Канада, Великобритания и Штаты обсудили ситуацию в Донбассе. Специалиста процитировало РИА ФАН.

Отмечается, что в ходе обсуждения стороны пообещали помочь Украине путем «выстраивания потенциала» ВСУ и предоставления тренировок ее военным.

«Цель у этого сборища вполне понятна: его участники стараются хоть как-то морально поддержать Зеленского. И это имеет свои последствия: на Украине теперь активно раскручивается нарратив о том, что, мол, „США с нами“, „Запад поможет“, „никто нас не бросит“», — заметил Корнилов.

Он предупредил об опасности мысли, что кризис на востоке страны можно решить силовым путем. Специалист напомнил о событиях 2008 года, когда бывший лидер Грузии Михаил Саакашвили и большинство жителей страны «были возбуждены подобными саммитами о поддержке со стороны стран Запада и действительно поверили в серьезность их заявлений». В результате это привело к военной авантюре в Южной Осетии и Абхазии, которая для Тбилиси закончилась плачевно.