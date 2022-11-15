Мир 15 ноября 2022, 17:46 Эксперт Демидов заявил, что США не смогут заполнить стратегические резервы с помощью нефти

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Глава минфина США Джанет Йеллен заявил, что в случае энергетического кризиса могут помочь стратегические запасы нефти. Однако эксперт в области энергетики Владимир Демидов заявил, что подобный план вряд ли сможет сработать. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

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Специалист пояснил, что на данный момент стратегические запасы страны находятся на минимальном уровне, начиная с 1984 года. При этом наполнить резервы можно лишь в том случае, если стоимость топлива составит 67–72 доллара за баррель. Из-за подорожания топлива США смогут лишь растрачивать резервы, но не наполнять их.