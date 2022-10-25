Эксперт Демидов: Россия выйдет из-под влияния Китая с помощью газового хаба в Турции | 360°

Мир 25 октября 2022, 22:43 Эксперт Демидов: Россия выйдет из-под влияния Китая с помощью газового хаба в Турции

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Россия сможет выйти из-под влияния Китая. Стране поможет создание газового хаба в Турции. Таким мнением поделился международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов, сообщил NEWS.ru.

По словам специалиста, таким образом Россия также сможет удержаться на европейском рынке энергоресурсов. Несмотря на затратность создания хаба и долгую окупаемость, он принесет стране большое количество новых возможностей.

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«Газовый хаб в Турции решает и еще одну, отнюдь не маловажную проблему — избежание попадания под монопольного покупателя, а именно Китая», — поделился эксперт.

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