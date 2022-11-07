Эксперт Дандыкин заявил, что планы Байдена в отношении Ирана не осуществятся | 360°

Мир 07 ноября 2022, 22:46 Эксперт Дандыкин заявил, что планы Байдена в отношении Ирана не осуществятся Эксперт Дандыкин заявил, что США не смогут сделать Иран своей зоной влияния

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Президент Джо Байден заявил, что США в ближайшее время освободят Иран. Однако данным планам не осуждено сбыться. Таким мнением поделился военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Эксперт пояснил, что подобное заявление американский президент сделал на фоне протестов на Востоке. Однако, подчеркнул Дандыкин, в Иране на протяжении многих лет формировались устои и традиции, которые непросто разрушить, несмотря на наличие недовольных.

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«Заявлений Байден делает много, но даже при наличии какой-то оппозиции в Иране его планы не осуществятся», — заявил специалист.

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