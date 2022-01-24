Эксперт Дандыкин: Россия ответит на попытки Запада исключить Калининград из оборонной системы

Западу не удастся исключить Калининград из оборонной системы России. Таким мнением поделился капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Nation News.

«В настоящее время в Калининградской области самодостаточная группировка сил и средств Балтийского флота, способная в случае нападения натовцев испортить им победную обедню. И здесь ни полякам, ни литовцам не помогут новые вооружения», — отметил эксперт.

Специалист назвал бесперспективной попытку извлечь один регион из общей системы безопасности страны. По его словам, если другие страны нападут на самый западный регион России, это можно расценивать как нападение на всю страну.