Эксперт: через Сербию Россия укрепляется на европейском рынке газа

По мнению эксперта, страна станет транзитным пунктом уже в этом году. Он также отметил, что «Газпром» контролирует «Нефтяную индустрию Сербии», крупнейшую нефтегазовую компанию страны, сообщил «Царьград».

На данный момент Сербия не является членом ЕС, что позволяет ей не подчиняться Третьему энергопакету. Однако сербские власти планируют вступить в Евросоюз, поэтому РФ добивается взаимовыгодного сотрудничества. «Газпром» и «Сербиягаз» обсуждают строительство подземного хранилища газа.